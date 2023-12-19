"Он добавил уверенности как защите, так и полузащите. Все это улучшает игру команды. Он – вратарь, заслуживающий играть в этом клубе. Бенфика получила вратаря, который будет одним из лучших в мире.

Трубин получил еще две награды после феерического матча против Браги

У него большая подвижность и ловкость, несмотря на его двухметровый рост. В игре с Брагой он очень быстро среагировал, когда уже начал падать в другую сторону и сумел отбить крайне сложный удар, что принесло Бенфике дополнительные два очка.

Есть определенные детали, которые ему нужно улучшить. Например, игру на выходе, как он идет в стыки и какие позиции занимает в некоторых моментах. Это мелочи, которые случаются, потому что он еще очень молод. Но вряд ли кто-то еще сомневается в его потенциале", – цитирует Сильвинью Record.

Напомним, Сильвиньо Лоуро – известный ассистент Жозе Моуринью, экс-тренер многих вратарей, в частности Жулио Сезара, Икера Касильяса и Петра Чеха.

Трубин героически удержал победу для Бенфики, сделал команду лидером и стал лучшим игроком матча