Троє гравців Динамо тренуються з Чорноморцем – "моряки" чекають на потужний десант з Києва
Схоже, одесити у своїй трансферній політиці робитимуть ставку на вихованців київського клубу.
Півзахисники Динамо U-21 Ярослав Надольский, Юрій Тлумак і Микола Михайленко тренуються з Чорноморцем, повідомляє клубна сторінка в соціальній мережі Facebook.
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Всі троє працювали у київському клубі під керівництвом Юрія Мороза, який нещодавно очолив Чорноморець.
Новий тренер "моряків", окрім вищезгаданих гравців, хотів би бачити в команді ще кількох своїх екс-підопічних – Вадима Мащенка, Данила Сухоручка, Артура Ващишина і Романа Бодню. До слова, всі вони з лютого 2021 року виступали за Чорноморець на правах оренди.
Не виключено, що до одеситів з часом приєднаються і інші футболісти Динамо, які не отримають шанс закріпитися в першій команді киян.
Нагадаємо, Чорноморець за підсумками сезону 2020/21 посів у турнірній таблиці Першої ліги другу сходинку і завоював право виступати в УПЛ.
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