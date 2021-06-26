Схоже, одесити у своїй трансферній політиці робитимуть ставку на вихованців київського клубу.

Ярослав Надольський (крайній праворуч) під час тренування Чорноморця / ФК Чорноморець

Півзахисники Динамо U-21 Ярослав Надольский, Юрій Тлумак і Микола Михайленко тренуються з Чорноморцем, повідомляє клубна сторінка в соціальній мережі Facebook.

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Всі троє працювали у київському клубі під керівництвом Юрія Мороза, який нещодавно очолив Чорноморець.

Новий тренер "моряків", окрім вищезгаданих гравців, хотів би бачити в команді ще кількох своїх екс-підопічних – Вадима Мащенка, Данила Сухоручка, Артура Ващишина і Романа Бодню. До слова, всі вони з лютого 2021 року виступали за Чорноморець на правах оренди.

Не виключено, що до одеситів з часом приєднаються і інші футболісти Динамо, які не отримають шанс закріпитися в першій команді киян.

Нагадаємо, Чорноморець за підсумками сезону 2020/21 посів у турнірній таблиці Першої ліги другу сходинку і завоював право виступати в УПЛ.

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