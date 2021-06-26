Похоже, одесситы в своей трансферной политике будут делать ставку на воспитанников киевского клуба.

Полузащитники Динамо U-21 Ярослав Надольский, Юрий Тлумак и Николай Михайленко тренируются с Черноморцем, сообщает клубная страница в социальной сети Facebook.

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Все трое работали в киевском клубе под руководством Юрия Мороза, который недавно возглавил Черноморец.

Новый тренер "моряков", кроме вышеупомянутых игроков, хотел бы видеть в команде еще нескольких своих экс-подопечных – Вадима Мащенко, Данила Сухоручко, Артура Ващишина и Романа Бодню. К слову, все они с февраля 2021 года выступали за Черноморец на правах аренды.

Не исключено, что к одесситам со временем присоединятся и другие футболисты Динамо, которые не получат шанс закрепиться в первой команде киевлян.

Напомним, Черноморец по итогам сезона 2020/21 занял в турнирной таблице Первой лиги второе место и завоевал право выступать в УПЛ.

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