Екс-форвард Шахтаря, Дніпра та низки іноземних клубів Євген Селезньов прагне увійти в історію українського футболу.

Чорноморець, який напередодні оголосив про призначення нового головного тренера, готується до старту в УПЛ. Для досягнення поставлених цілей одесити планують підсилитися досвідченими гравцями.

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За повідомленням Meta Ratings, одним з таких футболістів може стати Євген Селезньов. Скандальний 35-річний форвард сам запропонував свої послуги "морякам", оскільки мотивований продовжити виступи в УПЛ, аби стати найкращим форвардом в історії чемпіонатів України.

Нагадаємо, минулого сезону Селезньов провів за Колос 12 матчів (5 голів), після чого був відрахований з колективу за порушення дисципліни.

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