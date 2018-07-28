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Трояновський: У Ворскли є свій стиль, якого вона дотримується вже не перший рік

15:47 87 Читать на русском
Трояновський: У Ворскли є свій стиль, якого вона дотримується вже не перший рік
Євген Трояновський / Фото: ФК Олімпік

Новачок донецького Олімпіка Євген Трояновський поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Ворскли.

"Я раніше приїжджав в Олімпік, проте тоді не вийшло закріпитися в команді. Знаю методи роботи Санжара, це дуже грамотний фахівець, у якого цікавий тренувальний процес. Мені подобається працювати з Романом Миколайовичем.

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Щодо Ворскли: ми дивилися їх матч з Динамо. Вони грають в більш силовий футбол, у них свій стиль гри, якого вони дотримуються не перший рік.

Це дуже непоступлива команда, з якою буде дуже складно. Не дарма вони в минулому сезоні завоювали бронзові медалі.

У них хороша атака. Влад Кулач може пробити з будь-якої позиції. У середній лінії непогані футболісти, проте когось конкретно виділити складно. Вся Ворскла дуже небезпечна", – розповів Трояновський прес-службі Олімпіка.

До слова, матч другого туру Прем'єр-ліги між Олімпіком та Ворсклою відбудеться 29 липня. Початок поєдинку о 17:00.

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Олімпік - Ворскла: Неділя 29 липня 2018

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Євген Трояновський Євген Трояновський Олімпік Олімпік Олімпік - Ворскла
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