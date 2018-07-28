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Трояновский: У Ворсклы есть свой стиль, которого она придерживается уже не первый год

15:48 18 Читати українською
Трояновский: У Ворсклы есть свой стиль, которого она придерживается уже не первый год
Евгений Трояновский / Фото: ФК Олимпик

Новичок донецкого Олимпика Евгений Трояновский поделился ожиданиями от предстоящего матча против Ворсклы.

"Я раньше приезжал в Олимпик, однако тогда не получилось закрепиться в команде. Знаю методы работы Санжара, это очень грамотный специалист, у которого интересный тренировочный процесс. Мне нравится работать с Романом Николаевичем.

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По Ворскле: мы смотрели их матч с Динамо. Они играют в более силовой футбол, у них свой стиль игры, которого они придерживаются не первый год. Это очень неуступчивая команда, с которой будет очень сложно.

Не зря они в прошлом сезоне завоевали бронзовые медали. У них хорошая атака. Влад Кулач может пробить с любой позиции.

В средней линии неплохие футболисты, но кого-то конкретно выделить сложно. Вся Ворскла опасена", – рассказал Трояновский пресс-службе Олимпика.

К слову, матч второго тура Премьер-лиги между Олимпиком и Ворсклой состоится 29 июля. Начало поединка в 17:00.

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Олимпик - Ворскла: Воскресенье 29 июля 2018

Олимпик
до матча
23
час
:
28
мин
Ворскла
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Теги
Євгени1 Трояновский Євгени1 Трояновский Олимпик Олимпик Олимпик - Ворскла
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