Трояновский: У Ворсклы есть свой стиль, которого она придерживается уже не первый год

Новичок донецкого Олимпика Евгений Трояновский поделился ожиданиями от предстоящего матча против Ворсклы.

"Я раньше приезжал в Олимпик, однако тогда не получилось закрепиться в команде. Знаю методы работы Санжара, это очень грамотный специалист, у которого интересный тренировочный процесс. Мне нравится работать с Романом Николаевичем.

Кравченко: У Олимпика перед Ворсклой должок

По Ворскле: мы смотрели их матч с Динамо. Они играют в более силовой футбол, у них свой стиль игры, которого они придерживаются не первый год. Это очень неуступчивая команда, с которой будет очень сложно.

Не зря они в прошлом сезоне завоевали бронзовые медали. У них хорошая атака. Влад Кулач может пробить с любой позиции.

В средней линии неплохие футболисты, но кого-то конкретно выделить сложно. Вся Ворскла опасена", – рассказал Трояновский пресс-службе Олимпика.

К слову, матч второго тура Премьер-лиги между Олимпиком и Ворсклой состоится 29 июля. Начало поединка в 17:00.

Олимпик планирует изменить эмблему клуба