Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував свій дебют за національну команду у матчі зі збірною Казахстану (1:1) у відборі до чемпіонату світу 2022 року.

"Трохи розмиті відчуття після дебюту в національній збірній. З одного боку радість і гордість від виходу на поле.

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З іншого – не той результат для команди, що потрібно. Як завжди, у медалі дві сторони. А у мене ще один привід продовжувати працювати над собою", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у дебютному для 19-річного голкіпера матчі українці не втримали перемогу над казахами і розписали нічию 1:1. Трубін став наймолодшим воротарем в історії "синьо-жовтих", побивши рекорд Олександра Шовковського.

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