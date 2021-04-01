Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал свой дебют за национальную команду в матче со сборной Казахстана (1:1) в отборе к чемпионату мира 2022 года.

"Немного размытые ощущения после дебюта в национальной сборной. С одной стороны радость и гордость от выхода на поле.

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С другой – не тот результат для команды, что нужно. Как всегда, у медали две стороны. А у меня еще один повод продолжать работать над собой", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в дебютном для 19-летнего голкипера матче украинцы не удержали победу над казахами и расписали ничью 1:1. Трубин стал самым молодым вратарем в истории "сине-желтых", побив рекорд Александра Шовковского.

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