Трубін з'явився у стартовому складі на зустріч проти Казахстану. Для нього це перший вихід на поле у синьо-жовтій футболці. Анатолій став 313-м дебютантом в історії головної команди нашої країни.

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022 – Трубін дебютує за збірну, 6 змін від Шевченка

Ба більше, він став наймолодшим дебютантом-голкіпером збірної України в офіційних матчах. На момент сьогоднішньої гри Анатолію виповнилось 19 років і 242 дні. Попередній рекорд належав Олександру Шовковському, який вперше зіграв за головну команду країни ще у 1994-го у віці 19 років і 315 днів. Про це повідомила Влада Зінченко в ефірі ТК Футбол.

Відзначимо, що наймолодшим воротарем-дебютантом у товариських матчах досі залишається Андрій Лунін. На момент першої гри йому було 19 років і 40 днів.

"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо