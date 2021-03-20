Матч 19-го туру між Маріуполем та Минаєм запам'ятався не дуже якісним газоном на стадіоні азовців, який тривалий час був закритий через роботи над покриттям.

Маріуполь протягом 7 місяців не грав на домашньому стадіоні через заміну газону, проте якість вийшла не такою, на яку розраховували у клубі.

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У матчі з Минаєм – першому на стадіоні імені Володимира Бойка за тривалий час – на полі помітні витоптані зони, які свідчать про сумніви у якості проведених робіт.

До слова, азовці розпочали зміну газону на арені ще в серпні 2020 року. В першому колі УПЛ Маріуполь провів усі поєдинки на виїзді.

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