"Німеччина перевершила нас у всіх компонентах. Нам не вдалося реалізувати план на матч, а суперник відіграв чудово.

Фантастичний асист Крооса у відеоогляді матчу Франція – Німеччина – 0:2

Ми повинні відчутно додати – як індивідуально, так і командно. Це тривожний сигнал, на який потрібно зважити.

Водночас не варто реагувати занадто гостро. Ми знаємо свої сильні сторони", – цитує GFFN коментар Чуамені для TF1.

Франція поступилася Німеччині в рамках підготовки до Євро-2024. Після фіналу ЧС-2022 французи програли лише два матчі з 11 – обидва німцям.

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