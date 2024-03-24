"Германия превзошла нас во всех компонентах. Нам не удалось реализовать план на матч, а соперник отыграл великолепно.

Фантастический ассист Крооса в видеообзоре матча Франция – Германия – 0:2

Мы должны ощутимо прибавить – как индивидуально, так и командно. Это тревожный сигнал, на который нужно обратить внимание.

В то же время не стоит реагировать слишком остро. Мы знаем свои сильные стороны", – цитирует GFFN комментарий Чуамени для TF1.

Франция уступила Германии в рамках подготовки к Евро-2024. После финала ЧМ-2022 французы проиграли лишь два матча из 11 – оба немцам.

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