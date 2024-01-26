Три трансфери за добу – середняк Серії А влаштував "шопінг" за допомоги чемпіона
22:37 - Читать на русском
Монца за лічені години серйозно розширила свій склад.
"Б'янкороссі" потішили фанатів відразу трьома трансферами упродовж 25-26 січня.
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Монці активно допомагав Наполі, який віддав двох гравців у оренду. Чемпіони Італії відпустили нападників Матію Поповіча і Алессіо Дзербіна. Останній нещодавно відзначився дублем у півфіналі Суперкубка Італії проти Фіорентини. Це були єдині голи 24-річного Дзербіна у футболці Наполі.
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