"Б'янкороссі" потішили фанатів відразу трьома трансферами упродовж 25-26 січня.

Дешевша альтернатива Судакову – Наполі оголосив про трансфер гравця збірної Бельгії

Монці активно допомагав Наполі, який віддав двох гравців у оренду. Чемпіони Італії відпустили нападників Матію Поповіча і Алессіо Дзербіна. Останній нещодавно відзначився дублем у півфіналі Суперкубка Італії проти Фіорентини. Це були єдині голи 24-річного Дзербіна у футболці Наполі.

Повноцінний трансфер Монци – нападник Мілан Джуріч, за якого заплатили Вероні 2 млн євро.

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