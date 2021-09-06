"Я не хочу багато говорити про Суперлігу, тому що це змістить фокус з реальних проблем клубів. Я просто скажу, що деякі люди намагалися розділити нас, але досягли протилежного. Вони зблизили нас, навіть зробили сильнішими.

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У той час, як три клуби-бунтівники лише марнують енергію, спотворюють реальну картину і продовжують зводити руки до небес, інші разом рухаються вперед і концентрують всі свої сили на побудові кращого майбутнього для європейського футболу. Ми повинні мати фінансову стабільність. Якщо ми не відреагуємо швидко, наслідки можуть бути непоправними. Фінансовий фейр-плей повинен бути переглянутий. У нас повинні бути міцніші відносини з УЄФА. Ми вважаємо, що футбол – для всіх", – наводить слова Аль-Хелаїфі AS.

Нагадаємо, ідею Суперліги підтримали 12 клубів, однак ПСЖ серед них не було. Наразі від проекту публічно не відмовились лише Реал, Барселона та Ювентус.

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