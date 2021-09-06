"Я не хочу много говорить о Суперлиге, потому что это сместит фокус с реальных проблем клубов. Я просто скажу, что некоторые люди пытались разделить нас, но достигли обратного. Они сблизили нас, даже сделали сильнее.

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В то время, как три клуба-мятежника только тратят энергию, искажают реальную картину и продолжают возводить руки к небесам, другие вместе движутся вперед и концентрируют все свои силы на построении лучшего будущего для европейского футбола. Мы должны иметь финансовую стабильность. Если мы не отреагируем быстро, последствия могут быть непоправимыми. Финансовый фэйр-плей должен быть пересмотрен. У нас должны быть прочные отношения с УЕФА. Мы считаем, что футбол – для всех", – приводит слова Аль-Хелаифи AS.

Напомним, идею Суперлиги поддержали 12 клубов, однако ПСЖ среди них не было. Сейчас от проекта публично не отказались только Реал, Барселона и Ювентус.

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