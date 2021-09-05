У Парижі не шкодували грошей на перехід бразильського форварда Неймара у 2017 році.

Неймар сумарно обійшовся власникам ПСЖ у 489 млн євро, повідомляє Marca.

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У 2017-му парижани здійснили рекордний трансфер, підписавши бразильця з Барселони за 222 млн. За кожен з 5-ти сезонів Неймар за контрактом отримує близько 43 млн. Зрештою, ця сума ще зросте, адже в травні бразилець пролонгував угоду з парижанами.

Новий контракт 29-річного форварда з французьким клубом розрахований до літа 2025-го, тоді як дія попереднього завершувалася на два роки раніше.

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