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Три італійські гранди націлилися на трансфер Депая – форвард має серйозний привід для відходу з Ліона

1 травня 23:40 290 Читать на русском
Три італійські гранди націлилися на трансфер Депая – форвард має серйозний привід для відходу з Ліона
Мемфіс Депай / Getty Images

Ліону буде вкрай важко втримати свого зіркового нападника Мемфіса Депая.

Лаціо, Мілан та Рома зацікавлені у послугах нідерландця, інформує Calciomercato.

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Контракт Мемфіса з Ліоном закінчується влітку 2021 року, а новий підписувати він не планує. "Ткачі" залишилися без єврокубків через рішення Ліги 1 завершити сезон, що стало додатковим приводом для розчарування 26-річної зірки. Ліон хотів за Депая 50 млн євро, але в нових умовах може погодитися і на меншу суму.

До важкої травми форвард Ліона провів 18 матчів у сезоні 2019/20, в яких відзначився 14 голами та 2 асистами. Нагадаємо, Депай захищає кольори збірної Нідерландів, яка стане суперником збірної України на Євро-2020.

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Ліон Ліон Італія Франція Рома Рома Мілан Мілан Лаціо Лаціо Трансфери Мемфіс Депай Мемфіс Депай
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