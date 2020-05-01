Три італійські гранди націлилися на трансфер Депая – форвард має серйозний привід для відходу з Ліона

Ліону буде вкрай важко втримати свого зіркового нападника Мемфіса Депая.

Лаціо, Мілан та Рома зацікавлені у послугах нідерландця, інформує Calciomercato.

Ліон незадоволений рішенням достроково завершити чемпіонат Франції – клуб зазнав мільйонних збитків і готовий судитися

Контракт Мемфіса з Ліоном закінчується влітку 2021 року, а новий підписувати він не планує. "Ткачі" залишилися без єврокубків через рішення Ліги 1 завершити сезон, що стало додатковим приводом для розчарування 26-річної зірки. Ліон хотів за Депая 50 млн євро, але в нових умовах може погодитися і на меншу суму.

До важкої травми форвард Ліона провів 18 матчів у сезоні 2019/20, в яких відзначився 14 голами та 2 асистами. Нагадаємо, Депай захищає кольори збірної Нідерландів, яка стане суперником збірної України на Євро-2020.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок