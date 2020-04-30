Ліон незадоволений рішенням достроково завершити чемпіонат Франції – клуб зазнав мільйонних збитків і готовий судитися

Рішення Професіональної футбольної ліги Франції достроково завершити чемпіонат обурило Ліон, який роздумує над його оскарженням.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Рада директорів Професіональної футбольної ліги Франції офіційно затвердила підсумки сезону 2019/20. ПСЖ визнаний чемпіоном Ліги 1, а Ліон, який посів підсумкове 7 місце, залишився без єврокубків.

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"Олімпік Ліон ще у вівторок запропонував Лізі вивчити альтернативне рішення, яке дозволить завершити чемпіонат і таким чином зберегти справедливість, притаманну будь-яким спортивним змаганням. Ми пропонували завершити сезон у форматі плей-офф, який би міг зацікавити телебачення та виконати вимогу УЄФА дограти чемпіонати.

Олімпік Ліон залишає за собою право оскаржити дане рішення Ліги та вимагати відшкодування збитків, які складають кілька десятків мільйонів євро. Щиро вітаємо чемпіонів – ПСЖ та Лор'ян. Сподіваємося, що наша жіноча команда теж отримає аналогічний титул", – йдеться в заяві Ліона на офіційному сайті клубу.

Зауважимо, Ліон продовжує виступи в Лізі чемпіонів. У першому матчі 1/8 фіналу "ткачі" обіграли Ювентус (1:0).

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