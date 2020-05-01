Три итальянских гранда нацелились на трансфер Депая – форвард имеет серьезный повод для ухода из Лиона

Лиону будет крайне трудно удержать своего звездного нападающего Мемфиса Депая.

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Контракт Мемфиса с Лионом заканчивается летом 2021 года, а новый подписывать он не планирует. "Ткачи" остались без еврокубков из-за решения Лиги 1 завершить сезон, что стало дополнительным поводом для разочарования 26-летней звезды. Лион хотел за Депая 50 млн евро, но в новых условиях может согласиться и на меньшую сумму.

До тяжелой травмы форвард Лиона провел 18 матчей в сезоне 2019/20, в которых отметился 14 голами и 2 ассистами. Напомним, Депай защищает цвета сборной Нидерландов, которая станет соперником сборной Украины на Евро-2020.

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