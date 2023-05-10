Шахтар не може розраховувати на весь склад перед черговим матчем чемпіонату України.

Різник, Петряк і Траоре тренуються за індивідуальною програмою, повідомляє прес-служба "гірників".

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Якщо дует українців вже давно проходить процес реабілітації, то прізвище буркінійця у цьому списку нове. Траоре попросив заміну вже в середині першого тайму проти Олександрії (1:1). Тоді його замінив Кевін Келсі і забив рятівний м'яч.

Поєдинок Інгулець – Шахтар запланований на 13 травня, тому у гравців ще є трохи часу на відновлення. Підопічні Йовічевіча випереджають СК Дніпро-1 на 3 очки, але в конкурента ще є гра в запасі проти тої-таки Олександрії.

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