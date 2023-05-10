Шахтер не может рассчитывать на весь состав перед очередным матчем чемпионата Украины.

Ризнык, Петряк и Траоре тренируются по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба "горняков".

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Если дуэт украинцев уже давно проходит процесс реабилитации, то фамилия буркинийца в этом списке новая. Траоре попросил замену уже в середине первого тайма против Александрии (1:1). Тогда его заменил Кевин Келси и забил спасительный мяч.

Поединок Ингулец – Шахтер запланирован на 13 мая, поэтому у игроков еще есть немного времени на восстановление. Подопечные Йовичевича опережают СК Днепр-1 на 3 очка, но у конкурента еще есть игра в запасе против Александрии.

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