Третьяков може залишитися у Олександрії на повноцінній основі – також є інтерес з Польщі

"Моє майбутнє? Наразі поки ще нічого точно невідомо. Мій контракт належить ДАКу, який не проти того, щоб я залишився. Однак Олександрія та польський Шльонск хочуть мене викупити. Клуби ведуть переговори.

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Також був ще інтерес від двох український клубів, але це залишилося на рівні розмов. Загалом, чим це все завершиться, поки невідомо. Відверто кажучи, від мене в цій ситуації мало що залежить. Буду радий кожному з варіантів. Постараюся в будь-якому з клубів видати сильний сезон і показати себе з найкращого боку", – запевнив Третьяков у коментарі Footboom.

Додамо, що контракт хавбека з ДАКом чинний ще рік, ціна за Transfermarkt – 400 тисяч євро. У поточному сезоні він провів за Олександрію 37 матчів, відзначився 10 голами та 3 асистами.

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