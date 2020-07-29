Третьяков может остаться в Александрии на полноценной основе – также есть интерес из Польши

"Мое будущее? На данный момент пока еще ничего точно неизвестно. Мой контракт принадлежит ДАКу, который не против того, чтобы я остался. Однако Александрия и польский Шленск хотят меня выкупить. Клубы ведут переговоры.

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Также был еще интерес от двух украинских клубов, но это осталось на уровне разговоров. В общем, чем это все закончится, пока неизвестно. Откровенно говоря, от меня в этой ситуации мало что зависит. Буду рад каждому из вариантов. Постараюсь в любом из клубов выдать сильный сезон и показать себя с лучшей стороны", – заверил Третьяков в комментарии Footboom.

Добавим, что контракт хавбека с ДАКом действует еще год, цена за Transfermarkt – 400 тысяч евро. В текущем сезоне он провел за Александрию 37 матчей, отличился 10 голами и 3 ассистами.

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