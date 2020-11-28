"Ми мали в своїх кімнатах перебувати в масках. Про що мова взагалі? Ми дотримувалися всіх правил, які диктує УЄФА.

Швейцарія – Україна: Шевченко наполягає на проведенні скандального матчу Ліги націй

Чому ми не говоримо, наприклад, яке поле нам надала Швейцарія на ранкове тренування перед матчем? Це смішно. Ми навіть м'ячі не діставали. Ми тоді провели тренування стандартних положень. Довелося навіть без м'ячів, просто розставилися.

Поле було справжнім "городом". Така неповага. Не вірю, що на всю Швейцарію не можна було знайти поле, щоб дати потренуватися збірній України. Це те ж саме, що привезти зараз збірну Швейцарії до Києва і дати їм тренуватися в Радомишлі. І то в Радомишлі набагато краще поле.

Там просто бруд був. Шевченко відразу сказав: "Хлопці, подивіться, яке ставлення до нас. Тому вийдіть ввечері і покажіть", – каже Зінченко в інтерв'ю Yotube-каналу Влада Седан.

Зауважимо, що заключний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада Україні присудили технічну поразку. Відповідно, збірна вилітає з найвищого дивізіону Ліги націй (А), посівши останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією. У наступному сезоні "синьо-жовті" виступатимуть у дивізіоні В.

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