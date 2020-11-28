"Мы в своих комнатах в масках находились. О чем речь вообще? Мы соблюдали все правила, которые диктует УЕФА.

Швейцария – Украина: Шевченко настаивает на проведении скандального матча Лиги наций

Почему мы не говорим, например, какое поле нам предоставила Швейцария на утреннюю тренировку перед матчем? Это смешно. Мы даже мячи не доставали. Мы тогда провели тренировку стандартных положений. Пришлось даже без мячей, просто расставились.

Поле было настоящим огородом. Такое неуважение. Не верю, что на всю Швейцарию нельзя было найти поле, чтобы дать потренироваться сборной Украины. Это то же самое, что привезти сейчас сборную Швейцарии в Киев и дать им тренироваться в Радомышле. И то в Радомышле намного лучше поле.

Там просто грязь была. Шевченко сразу сказал: "Ребята, посмотрите, какое отношение к нам. Поэтому выйдите вечером и покажите", – говорит Зинченко в интервью Yotube-каналу Влада Седан.

Заметим, что заключительный поединок Лиги наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – в сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. По этому 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Соответственно, сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

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