"Нам дуже важко. Є таке поняття, як фейр-плей. Матч повинен вирішуватися на полі. На жаль, у тій ситуації, в якій ми опинилися... Рішення, яке було прийняте, я не збираюся його обговорювати, правильне воно чи ні. Є органи, які повинні займатися цим.

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Але я, як колишній гравець, тренер національної команди та футбольна людина, вважаю, що такі матчі повинні вирішуватися на полі. Збірна України була готова до цього. Ми приїхали тим складом, який могли зараз виставити, зі здорових гравців. У нас були негативні тести у більшості гравців. Їх було достатньо, щоб провести матч", – поділився Шевченко у програмі Свобода слова Савика Шустера.

Нагадаємо, збірній України присудили технічну поразку за матч зі швейцарцями, яка залишить підопічних Шевченка без місця у дивізіоні А Ліги націй.

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