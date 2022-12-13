"Тренерському штабу молодіжної збірної України з квітня 2022 року порізали зарплату на 50 відсотків. При цьому від цієї суми знімали ще 30 відсотків на час, коли команда не збирається на підготовку до матчів.

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Я так розумію, в нашій федерації вважають, що якщо немає матчів,то люди роботу не виконують. Скаутинг сам себе буде виконувати, перегляд футболістів, комунікація з ними самі себе будуть виконувати. За це платити не потрібно.

Ті люди, які, в принципі, і є футболом – тренери, адміністратори, персонал команди – їм все порізали. На них економлять, кажуть "у нас війна, тяжка ситуація, треба економити". А ті, хто сидять у кабінетах і нахр*н не потрібні, якби не було футболу взагалі, отримують десятки мільйонів гривень зарплатні окладу плюс 100% премії. За які заслуги, я навіть не питаю.

Чому фінансове благополуччя чиновників УАФ, які незрозуміло чим займаються і незрозуміло, навіщо їх так багато, на першому місці?" – розповів Вацко в ефірі Вацко on air.

Нещодавно з'явилася інформація, що 41-річний екс-капітан Дніпра і збірної України може очолити Олександрію. Поки незрозуміло, чи Ротань покине молодіжну збірну України, чи суміщатиме обидві посади у випадку призначення.

Нагадаємо, під керівництвом Руслана Ротаня збірна України U-21 лише втретє в історії вийшла у фінальну частину молодіжного чемпіонату Європи. Суперниками "синьо-жовтих" у груповому турнірі Євро-2023 стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.

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