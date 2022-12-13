"Тренерскому штабу молодежной сборной Украины с апреля 2022 года порезали зарплату на 50 процентов. При этом от этой суммы снимали еще 30 процентов на время, когда команда не собирается на подготовку к матчам.

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Я так понимаю, в нашей федерации полагают, что если нет матчей, то люди работу не выполняют. Скаутинг сам себя будет делать, просмотр футболистов, коммуникация с ними сами себя будут делать. За это платить не нужно.

Те люди, которые, в принципе, и являются футболом – тренеры, администраторы, персонал команды – им все порезали. На них экономят, говорят "у нас война, тяжелая ситуация, нужно экономить". А те, кто сидят в кабинетах и нахр*н не нужны, если бы не было футбола вообще, получают десятки миллионов гривен зарплаты оклада плюс 100% премии. За какие заслуги, я даже не спрашиваю.

Почему финансовое благополучие чиновников УАФ, которые непонятно чем занимаются и непонятно, зачем их так много, на первом месте?" – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

Недавно появилась информация, что 41-летний экс-капитан Днепра и сборной Украины может возглавить Александрию. Пока непонятно, покинет ли Ротань молодежную сборную Украины или будет совмещать обе должности в случае назначения.

Напомним, под руководством Руслана Ротаня сборная Украины U-21 только в третий раз в истории вышла в финальную часть молодежного чемпионата Европы. Соперниками "сине-желтых" в групповом турнире Евро-2023 станут Испания, Румыния и Хорватия.

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