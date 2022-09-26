"Вже ні для кого не секрет, що головною причиною того, що шляхи УАФ і Андрія Шевченка розійшлись, стали фінанси. У публічному доступі було багато інформації про економічні умови Шевченка і його тренерського штабу. Писали, що в рік вони обходяться УАФ у понад 3 млн євро. Це зарплатня Шевченка і членів його тренерського штабу.

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Олександр Петраков, як пишуть, працює за 10 тисяч доларів на місяць – це 120 тисяч на рік. Його тренерський штаб, окрім Олександра Шовковського, фрілансери, які не отримують зарплатні і приїздять у збірну за добові і преміальні. По суті, тренерський штаб обходиться УАФ у копійки.

Крім того, порівняно з Шевченком Петраков дуже зручний тренер. Андрій Шевченко був дуже вимогливим наставником щодо логістики, побуту та решти речей навколо футболу. Петраков не створює тиску на менеджмент УАФ, а працює з тим, що дають.

Попереду у нас зміна поколінь у збірній, багатьом гравцям за 30 років. І замінити Ярмоленка, Степаненка та інших буде важко. І УАФ, ухвалюючи рішення про тренера, має це розуміти. Є багато питань, але я сподіваюся, що висновки після ситуації минулого року зроблять, і з тренером визначаться раніше, ніж за два тижні до старту відбору Євро-2024", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

До слова, раніше Петраков заявив, що не веде переговорів про продовження контракту з УАФ і його майбутнє у збірній стане відоме після матчу з Шотландією.

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