"Уже ни для кого не секрет, что главной причиной того, что пути УАФ и Андрея Шевченко разошлись, стали финансы. В публичном доступе было много информации об экономических условиях Шевченко и его тренерского штаба. Писали, что в год они обходятся УАФ более 3 млн евро. Это зарплата Шевченко и членов его тренерского штаба.

"Беспокоит сбитый прицел Яремчука": экс-форвард сборной Украины – о выкрутасах Петракова и реванше с Шотландией

Александр Петраков, как пишут, работает за 10 тысяч долларов в месяц – это 120 тысяч в год. Его тренерский штаб, кроме Александра Шовковского, фрилансеры, которые не получают зарплату и приезжают в сборную за суточные и премиальные. По сути, тренерский штаб обходится УАФ в копейки.

Кроме того, по сравнению с Шевченко Петраков очень удобный тренер. Андрей Шевченко был очень требовательным наставником по логистике, быту и другим вещам вокруг футбола. Петраков не оказывает давления на менеджмент УАФ, а работает с тем, что дают.

Впереди у нас смена поколений в сборной, многим игрокам за 30 лет. И заменить Ярмоленко, Степаненко и других будет сложно. И УАФ, принимая решение о тренере, должна это понимать. Есть много вопросов, но я надеюсь, что выводы после ситуации в прошлом году сделают, и с тренером определятся раньше чем за две недели до старта отбора Евро-2024", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

К слову, ранее Петраков заявил, что не ведет переговоры о продлении контракта с УАФ и его будущее в сборной станет известно после матча с Шотландией.

Армения – Украина: Тымчик, Зубков, Довбик, Лунин, Игнатенко, Ярмола – исторического шоу для Лиги наций еще недостаточно