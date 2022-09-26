"Чи очікував я, що після фіаско з шотландцями в Глазго головний тренер збірної України в Єревані проведе таку масову ротацію? Ні. Можна було передбачити появу в старті хіба що Іллі Забарного, Віталія Миколенка та Андрія Луніна. А от участь з перших хвилин Тараса Качараби, Олександра Зубкова, Олександра Тимчика, Данила Ігнатенка стала для мене несподіванкою.

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Все ж, здавалося, що Петраков кине в бій тих гравців, які провалили поєдинок у Глазго, аби вони в суперництві зі слабкішим опонентом повірили в свої сили. Керманич вирішив інакше і не прогадав.

Спочатку банально бракувало зіграності, адже в такому складі наша збірна виступала вперше. Передусім, виникли проблеми з реалізацією, далеко не завжди вдавався швидкий перехід від оборони в атаку і господарі встигали перешикуватися та усувати загрози. Знаєте, мені найбільше прикро, що знову пішов з поля без свого забитого м'яча Роман Яремчук. Я був переконаний, що він перерве свою вже тривалу безгольову серію. Збитий приціл Яремчука непокоїть.

Нині головне, аби наші хлопці належним чином відновилися після тривалого перельоту з Вірменії до Польщі, а потім серйозно попрацювали над тими помилками, котрих припускалися недавно в Глазго. Зокрема, як не треба діяти при розіграші стандартних положень біля своїх воріт, двічі пропустивши в доволі простих ситуаціях. На мою думку, в Кракові в збірної України є всі шанси взяти реванш у британців і довести, що "синьо-жовтих" не випадково вважали фаворитом турніру", – сказав Кабанов у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться у вітоврок, 27 жовтня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

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