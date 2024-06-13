"Найголовніший футболіст збірної України – Забарний. Найважливіший. Вся гра починається з оборони. У Забарного надзвичайний баланс у грі. Він чудово відчуває, коли потрібно прискорюватися, він відмінний гравець.

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Потім – Степаненко. Будь-яка команда хотіла б мати такого півзахисника. Його гра перед обороною хороша, оборонний захист, який він вміє робити – неймовірний. Вертикальні м'ячі майже не пробивають вісь України, і це насамперед його заслуга.

Судаков зараз вважається найперспективнішим футболістом чемпіонату України, який перейде у великий клуб Європи. У нього велика потужність, він чудово вміє грати зліва в центр, у нього хороший удар, він часто з'являється на добиванні. Між його рівнем оборони та атаки немає великої різниці, так добре виконувати обидві фази – це велика справа для такого молодого футболіста.

Зв'язка Циганков/Довбик досягла надзвичайної форми в Жироні, команді, яка на рівних боролася з Реалом, Барселоною, Атлетіко. У них фантастична впевненість.

Зліва – Миколенко/Мудрик. Тут у них особлива сила. У Миколенка високий рівень гри", – сказав Луческу у коментарі GOLAZO.ro.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України боротиметься за вихід з групи з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

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