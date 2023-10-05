Наразі Худжамов входить у тренерський штаб Сергія Реброва у збірній України, а за межами футбольного поля успішно займається бізнесом. Його бренд Brave GK шиє воротарські рукавички для Бущана, Різника, Луніна та багатьох інших. Нещодавно компанія підписала контракт з Бенфікою на постачання цього елементу екіпірування. Щоправда, Анатолій Трубін в них грати не буде, адже має особистий контракт з іншим виробником.

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"Компанія Brave GK підписала контракт на виробництво рукавичок для провідної команди Португалії – Бенфіки. Ми відчуваємо велику гордість і відповідальність! І я впевнений, що це лише початок! Тому що на всьому шляху у мене в голові був девіз компанії: "Fortune favors the Brave".

Brave GK була відкрита 5 жовтня 2016 року, коли я був ще чинним футболістом! Добре пам’ятаю як скептично ставились до моєї ідеї воротарі, партнери по команді і навіть дружина! Я можу їх зрозуміти, бо моя ціль тоді здавалась фантастичною! А хотів я тільки одного – вивести першу українську компанію в топ 10 світових виробників спорядження для голкіперів! Дякую всім причетним, бо тут, як і у футболі, підбір команди має значення", – написав Худжамов у своєму Instagram.

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