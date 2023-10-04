Трубін у топі аж два рази – найкращі сейви дня у Лізі чемпіонів
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін продемонстрував високий рівень гри в матчі проти Інтера (0:1).
Прес-служба УЄФА вибрала найкращі сейви воротарів за підсумками першого ігрового дня другого туру Ліги чемпіонів. Українець Анатолій Трубін став єдиним, чиї дії потрапили у підбірку аж два рази.
Перфоманс Трубіна у відеоогляді матчу Інтер – Бенфіка – 1:0
Також організатори ЛЧ відзначили Свена Ульрайха з Баварії, Яна Зоммера (Інтер), Бріса Самба (Ланс) і Кепу Аррісабалу (Реал). Цікаво, що Трубін виявився єдиним у цьому списку, чия команда не здобула перемогу.
До слова, українець вже став безальтернативним першим номером Бенфіки. У першому турі Ліги чемпіонів також відіграв повний матч і навіть відбив один із пенальті в його ворота. Щоправда, Трубін сам же його привіз.
Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру