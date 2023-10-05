Худжамов входит в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины, а за пределами футбольного поля успешно занимается бизнесом. Его бренд Brave GK шьет вратарские перчатки для Бущана, Ризныка, Лунина и многих других. Недавно компания подписала контракт с Бенфикой на поставку этого элемента экипировки. Правда, Анатолий Трубин в них играть не будет, ведь у него личный контракт с другим производителем.

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"Компания Brave GK подписала контракт на производство перчаток для ведущей команды Португалии – Бенфики. Мы чувствуем большую гордость и ответственность! И я уверен, что это только начало! Потому что на всем пути у меня в голове был девиз компании: "Fortune favors the Brave".

Brave GK была открыта 5 октября 2016, когда я был еще действующим футболистом! Хорошо помню, как скептически относились к моей идее вратари, партнеры по команде и даже жена! Я могу их понять, потому что моя цель тогда казалась фантастической! А хотел я только одного – вывести первую украинскую компанию в топ 10 мировых производителей снаряжения для голкиперов! Спасибо всем причастным, потому что здесь, как и в футболе, подбор команды имеет значение", – написал Худжамов в своем Instagram.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интера.