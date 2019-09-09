Тренер збірної Косово шокував запальною прес-конференцією перед матчем з Англією – у журналістів волосся стало дибки

Наставник косоварів Бернар Шалланд показав свій бойовий настрій перед матчем відбору Євро-2020 проти збірної Англії.

Швейцарський фахівець неабияк здивував журналістів на передматчевій прес-конференції.

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Керманич збірної Косово вельми емоційно відповів на запитання про тактику своєї команди на гру проти "трьох левів". Склалося враження, що він готує гравців не до футбольної гри, а до бою на смерть. На щастя, свій шалений виступ він закінчив посмішкою, яка дещо заспокоїла всіх присутніх.

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Нагадаємо, у попередньому матчі відбору збірна Косово здобула перемогу над чехами і вирвалася на другу сходинку групи А.