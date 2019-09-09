Євро-2020, кваліфікація: Хорватія несподівано втратила перемогу над Азербайджаном

Триває шостий тур кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. У дебютному сьогоднішньому матчі чинний віце-чемпіон світу не зумів обіграти Азербайджан.

Євро-2020, кваліфікація, 6 тур

Азербайджан – Хорватія – 1:1

Голи: Халізада, 72 – Модріч, 11 (пен)

Хорватія, розгромивши у п'ятницю словаків, в чудовому настрої приїхала в Азербайджан. Спершу все для гостей складалося якнайкраще – на 10-й хвилині арбітр призначив сумнівний пенальті за гру рукою від Кривоцюка. Модріч впевнено реалізував 11-метровий.

До слова, в епізоді взяв участь захисник Олександрії Павло Пашаєв, який у власному штрафному не завадив розвернутися Петковічу. У перерві тренер зняв Пашаєва з гри. Оцінка за матч в нього нижча середнього – 6.6.

У першому таймі хорвати домінували, а от по перерві збавили оберти. Як наслідок – під завісу зустрічі Азербайджан зумів відігратися. Халізада самотужки прорвався крізь оборону гостей і зрівняв рахунок. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Хорватія записала собі в актив 10 пунктів і очолила групу Е, а Азербайджан набрав перші очки у кваліфікації, однак залишився на останньому місці таблиці.