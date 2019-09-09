Тренер сборной Косова удивил зажигательной пресс-конференцией перед матчем с Англией – у журналистов волосы встали дыбом

Наставник косоваров Бернар Шалланд показал свой боевой настрой перед матчем отбора Евро-2020 против сборной Англии.

Швейцарский специалист изрядно удивил журналистов на предматчевой пресс-конференции.

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Наставник сборной Косова весьма эмоционально ответил на вопрос о тактике своей команды на игру против "трех львов". Сложилось впечатление, что он готовит игроков не к футбольной игре, а к бою на смерть. К счастью, свое шальное выступление он закончил улыбкой, которая несколько успокоила всех присутствующих.

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Напомним, в предыдущем матче отбора сборная Косова одержала победу над чехами и вырвалась на второе место группы А.