Суперсейв колишнього голкіпера клубів УПЛ у матчі відбору Євро-2020 – рік тому він обрав Казахстан замість України

Воротар збірної Казахстану Дмитро Непогодов відзначився ефектним сейвом у матчі відбору на Євро-2020 проти Кіпру.

УЄФА у своєму офіційному твіттері присвятив окремий допис діям Непогодова.

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Голікпер зміг витягнутися в струну і однією рукою відбити потужний удар кіпріота Сотіріу під поперечину. Завдяки вдалим діям Непогодова казахи змогли здобути гостьову нічию і втримати третю сходинку групи І у відборі на Євро-2020.

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Нагадаємо, у серпні 2018 року Непогодов відмовився від українського паспорта і прийняв громадянство Казахстану, який запросив його до своєї національної збірної. В УПЛ вихованець Динамо захищав кольори Ворскли та донецького Металурга.