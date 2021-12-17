"Моє перше враження – це група з високим рівнем конкуренції. Україна вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, Шотландія виграла останні шість матчів, а Вірменія значно покращила свої результати, нещодавно випередивши Ісландію у своїй відбірковій групі на чемпіонат світу.

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Усі команди здатні відібрати очки одна в одної, тому на нас чекає цікава боротьба. Ми були в третьому кошику посіву, тому мало хто очікує, що ми виграємо групу. Але це, безумовно, стане для нас справжнім викликом", – цитує Кенні офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, поєдинки Ліги націй сезону 2022/23 відбудуться у червні та вересні наступного року.

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