Тренер сборной Ирландии настроен удивить Украину: "Мало кто ожидает, что мы выиграем группу"
Коуч главной команды Ирландии Стивен Кенни высоко оценивает конкуренцию в квартете В1 Лиги наций 2022/23.
"Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции. Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, Шотландия выиграла последние шесть матчей, а Армения значительно улучшила результаты, недавно опередив Исландию в своей отборочной группе на чемпионат мира.
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Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба. Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас настоящим вызовом", – цитирует Кенни официальный сайт УАФ.
Отметим, что поединки Лиги наций сезона 2022/23 состоятся в июне и сентябре следующего года.
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