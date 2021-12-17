"Мое первое впечатление – это группа с высоким уровнем конкуренции. Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, Шотландия выиграла последние шесть матчей, а Армения значительно улучшила результаты, недавно опередив Исландию в своей отборочной группе на чемпионат мира.

"Нужно выигрывать эту группу": Петраков – о жеребьевке Лиги наций

Все команды способны отобрать очки друг у друга, поэтому нас ждет интересная борьба. Мы были в третьей корзине посева, поэтому мало кто ожидает, что мы выиграем группу. Но это, безусловно, станет для нас настоящим вызовом", – цитирует Кенни официальный сайт УАФ .

Отметим, что поединки Лиги наций сезона 2022/23 состоятся в июне и сентябре следующего года.