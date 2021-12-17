"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться в півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно. Там команда дуже змінилася. Вона вдало розпочала відбір до Мундіалю в Катарі. Потім, щоправда, щось у неї пішло не так.

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Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу. Гадаю, у хлопців буде можливість пограти, а в нас – подивитися на них уже в червні, коли відбудуться відразу чотири зустрічі Ліги націй. Ще два матчі заплановані на осінь.

Очікуємо на календар. Тоді вже точно будемо знати, з ким і де починаємо. 21 травня в нас закінчується чемпіонат України. Треба буде дати хлопцям трохи відпочити. Можливо, чотири-п’ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, нам треба буде зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", – цитує Петракова сайт УАФ.

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