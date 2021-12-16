Колишній наставник збірної України, який свого часу виводив "синьо-жовтих" на матчі з вірменами у відборах до чемпіонату світу та Європи, вважає, що Україна потрапила у цікаву групу з хорошими суперниками.

Збірна України отримала суперників у Лізі націй

"Кожен із трьох виїзних матчів буде складним передусім через тривалий політ, – пояснює Сабо у розмові з Футбол 24. – Шотландію та Ірландію слід сприймати в комплексі. Значна частина футболістів цих збірних виступає в АПЛ. Це хороший рівень, тому нам буде непросто, але водночас цікаво.

Вірменія, як на мене, нам цілком по зубах. З ними можна грати і перемагати. Звичайно, це не та команда, з якою ми колись зустрічалися, але в перемозі команди Петракова я не сумніваюся. Збірна під моїм керівництвом і вигравала у Вірменії, і грала у нічию. Хоча тоді ми просто не використали своїх моментів. Андрій Гусін двічі міг забивати, Шева нагоду втратив. По грі ми виглядали краще. Але у футболі є ще фактор фортуни.

Фаворит нашої групи? Я не виокремлював би когось. Нам слід готуватися до непростих поєдинків. Якщо вести мову про Шотландію, то я б робив акцент на березневих матчах плей-оф за вихід на чемпіонат світу. До того ж єдиний матч відбудеться у Глазго. Ліга націй на цьому фоні поступається в контексті важливості. Усі навколо стрибають і радіють, що нам випала Шотландія. Я боюся, що буде дуже складно. Це ж кінець березня, наш чемпіонат тільки місяць триватиме, на перший план вийде аспект фізичної форми. Даю 50 на 50, буде дуже важко".

Результати жеребкування Ліги націй: Україна не повинна нарікати на суперників, унікальна зустріч, група смерті в еліті