Тренер збірної Австрії похизувався великою кількістю підопічних, які готові зіграти на Євро-2020 проти України

Наставник збірної Австрії Франко Фода оцінив кадровий потенціал своєї команди перед фінальною частиною Євро-2020.

"Ми хочемо проявити себе найкращим чином, завжди прагнемо до більшого. Ми зараз дійсно добре виглядаємо. У підготовці до Євро багато що залежить від принципів гри, тактики.

Євро-2020: УЄФА може скоротити кількість міст для проведення турніру – визначені найризикованіші локації

У мене є пул від 30 до 40 гравців, кожен хоче заслужити право стати частиною збірної Австрії на Євро. Кожен повинен показати свій максимум. Ми хочемо зайняти перше або друге місце в групі на Євро", – цитує Фоду sport.oe24.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2020 збірна Австрії зустрінеться із національними командами України та Нідерландів. Турнір розпочнеться 12 червня.

Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му