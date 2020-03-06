toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Євро-2020
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УПЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Тренер збірної Австрії похизувався великою кількістю підопічних, які готові зіграти на Євро-2020 проти України

12:13 1592 Читать на русском
Тренер збірної Австрії похизувався великою кількістю підопічних, які готові зіграти на Євро-2020 проти України
Рональд Куман, Андрій Шевченко та Франко Фода /Фото UEFA

Наставник збірної Австрії Франко Фода оцінив кадровий потенціал своєї команди перед фінальною частиною Євро-2020.

"Ми хочемо проявити себе найкращим чином, завжди прагнемо до більшого. Ми зараз дійсно добре виглядаємо. У підготовці до Євро багато що залежить від принципів гри, тактики.

Євро-2020: УЄФА може скоротити кількість міст для проведення турніру – визначені найризикованіші локації

У мене є пул від 30 до 40 гравців, кожен хоче заслужити право стати частиною збірної Австрії на Євро. Кожен повинен показати свій максимум. Ми хочемо зайняти перше або друге місце в групі на Євро", – цитує Фоду sport.oe24.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2020 збірна Австрії зустрінеться із національними командами України та Нідерландів. Турнір розпочнеться 12 червня.

Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му

blog_ava
"Руслан їздить лише на тренування, з дому не виходимо": дружина Маліновського – про ситуацію з коронавірусом в Італії
09:49
2526
Теги
Євро-2020 Нідерланди Нідерланди Україна Україна Австрія Австрія Збірна України Франко Фода Франко Фода
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
49
хв
Ворскла
14:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук