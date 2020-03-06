Тренер сборной Австрии похвастался большим количеством подопечных, которые готовы сыграть на Евро-2020 против Украины

Наставник сборной Австрии Франко Фода оценил кадровый потенциал своей команды перед финальной частью Евро-2020.

"Мы хотим проявить себя наилучшим образом, всегда стремимся к большему. Мы сейчас действительно хорошо выглядим. В подготовке к Евро многое зависит от принципов игры, тактики.

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У меня есть пул от 30 до 40 игроков, каждый хочет заслужить право стать частью сборной Австрии на Евро. Каждый должен показать свой максимум. Мы хотим занять первое или второе место в группе на Евро", – цитирует Фоду sport.oe24.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Австрии встретится с национальными командами Украины и Нидерландов. Турнир начнется 12 июня.

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