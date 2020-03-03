Євро-2020: УЄФА може скоротити кількість міст для проведення турніру – визначені найризикованіші локації

Коронавірус продовжує вносити деструктив у світ європейського футболу.

Союз європейських футбольних асоціацій у терміновому порядку розглядає можливість перенесення матчів фінальної частини Євро-2020 через коронавірус, повідомляє Jugones.

УЄФА озвучив свою позицію щодо перенесення Євро-2020 через коронавірус

Затверджено 12 міст, які прийматимуть поєдинки континентальної першості, УЄФА може їх скоротити до 10-ти. Найризикованішими містами в організації вважають Мюнхен, Рим та Лондон, де відбудеться фінальний двобій турніру.

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України проводитиме свої ігри у Амстердамі та Бухаресті. Євро-2020 стартує вже 12 червня.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?