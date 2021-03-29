"В епізоді із нашим пропущеним голом був явний фол, який слід було помітити. Але команда залишалася спокійною, задавала темп і добре себе показала", – цитує Фоду сайт австрійського футбольного союзу.

Дебют Монзуль у відеоогляді матчу Австрія – Фарерські острови

Поєдинок Австрія – Фарери обслуговувала українська арбітриня Катерина Монзуль, для якої це був перший матч на такому рівні.

Нагадаємо, збірна Австрії є суперником національної команди України у груповому етапі Євро-2020.

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