Тренер збірної Австрії має претензії до роботи Монзуль у матчі відбору до ЧС-2022
29 березня 23:30 - Читать на русском
Головний тренер збірної Австрії Франко Фода зробив зауваження рефері поєдинку проти Фарерських островів (3:1).
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"В епізоді із нашим пропущеним голом був явний фол, який слід було помітити. Але команда залишалася спокійною, задавала темп і добре себе показала", – цитує Фоду сайт австрійського футбольного союзу.
Дебют Монзуль у відеоогляді матчу Австрія – Фарерські острови
Поєдинок Австрія – Фарери обслуговувала українська арбітриня Катерина Монзуль, для якої це був перший матч на такому рівні.
Нагадаємо, збірна Австрії є суперником національної команди України у груповому етапі Євро-2020.
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