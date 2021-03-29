Тренер сборной Австрии имеет претензии к работе Монзуль в матче отбора к ЧМ-2022
23:33 - Читати українською
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода сделал замечание рефери поединка против Фарерских островов (3:1).
завершено
"В эпизоде с нашим пропущенным голом был явный фол, который следовало заметить. Но команда оставалась спокойной, задавала темп и хорошо себя показала", – цитирует Фоду сайт австрийского футбольного союза.
Дебют Монзуль в видеообзоре матча Австрия – Фарерские острова
Поединок Австрия – Фареры обслуживала украинская арбитр Екатерина Монзуль, для которой это был первый матч на таком уровне.
Напомним, сборная Австрии является соперником национальной команды Украины на групповом этапе Евро-2020.
Україна в блендері: причини "короткого замикання" Миколенка, зразковість Шеви і тактика Трампа – фінські ЗМІ запалюють
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter