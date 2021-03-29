"В эпизоде с нашим пропущенным голом был явный фол, который следовало заметить. Но команда оставалась спокойной, задавала темп и хорошо себя показала", – цитирует Фоду сайт австрийского футбольного союза.

Дебют Монзуль в видеообзоре матча Австрия – Фарерские острова

Поединок Австрия – Фареры обслуживала украинская арбитр Екатерина Монзуль, для которой это был первый матч на таком уровне.

Напомним, сборная Австрии является соперником национальной команды Украины на групповом этапе Евро-2020.

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