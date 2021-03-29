Збірна Австрії, з якою Україні влітку грати на Євро, здобула першу перемогу у кваліфікації на ЧС-2022.

Нащадки "Вундертім" впевнено обіграли Фарерські острови, хоча й пропустили першими. Відзначимо, що матч судила українська арбітриня Катерина Монзуль, яка серед іншого зафіксувала гол екс-динамівця Александара Драговіча та показала дві жовті картки.

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Додамо, що раніше жінки-арбітри ніколи не працювали в рамках навіть кваліфікації на чемпіонат світу. Щоправда, Монзуль доведеться ділитися історичним досягненням. У цьому ж турі француженка Стефані Фраппар судила зустріч Нідерландів (ще один майбутній суперник України) і Латвії.

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