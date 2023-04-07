Головний тренер Брюгге Рік Де Міл висловився щодо того, що Роман Яремчук не потрапив навіть до заявки команди на гру з Серен Юнайтед.

"Чому роблю ставку на молодих гравців? Раніше я говорив, що роблю це не для того, щоб сказати, що ми зробили щось позитивне в цьому сезоні. Або бути тренером, який розвиває молодих хлопців. Якщо я відчуваю, що одні справляються краще, ніж інші, і що вони заслуговують на свій шанс, ми його використаємо. Тоді вік і досвід не мають значення – для мене важливіша якість", – наводить слова де Міла HLN.

Яремчук загадково не потрапив у заявку Брюгге на фоні чуток про відхід

Окрім цього, видання зазначає, що Яремчук та Одой не потрапили до заявки через їхнє ставлення до тренувального процесу. Раніше преса повідомляла, що форварда збірної України планують продати вже влітку.

Цього сезону Яремчук взяв участь у 30 поєдинках, але відзначився усього 2 голами й 4 асистами. Востаннє нападник забивав ще 19 жовтня.

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